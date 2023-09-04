Gaziantep FK'da Erdal Güneş dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdığını bildirdi. Erdal Güneş bu sezon Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun ardından 2. teknik direktör ayrılığı olarak kayıtlara geçti.

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Geçtiğimiz sezon 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, yeni döneme teknik direktör Erdal Güneş'le başlamıştı.

2023-2024 sezonunda geride kalan 4 haftada Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 3-1, Konyaspor'a 2-0 ve son olarak Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'dan genç teknik adam Erdal Güneş'le yollar resmen ayrıldı.

Yaşanan bu vedayla birlikte Erdal Güneş, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ardından görevinden ayrılan ikinci çalıştırıcı oldu.

"Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır"

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: