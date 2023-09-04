Gaziantep FK'da Erdal Güneş dönemi sona erdi

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, yeni döneme teknik direktör Erdal Güneş'le başlamıştı.
2023-2024 sezonunda geride kalan 4 haftada Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 3-1, Konyaspor'a 2-0 ve son olarak Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'dan genç teknik adam Erdal Güneş'le yollar resmen ayrıldı.
Yaşanan bu vedayla birlikte Erdal Güneş, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ardından görevinden ayrılan ikinci çalıştırıcı oldu.
"Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır"
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz.