Gaziantep FK'da istikrarsız grafik sürüyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra iç sahada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından istikrarsız bir performans ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor ile deplasmanda 0-0, sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet hasreti, geçen hafta Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık skorla sona erdi ancak Güneydoğu temsilcisi, bu kez ağırladığı Eyüpspor'a 2-1 yenilerek yeniden puan kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Ligde 22 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada yer alan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 22 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.