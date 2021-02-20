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    Gaziantep FK'da koronavirüs vakası

    Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 15:01
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    Gaziantep FK'da koronavirüs vakası

    Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

    KULÜPTEN AÇIKLAMA

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, futbolcunun izolasyon ile tedavi sürecinin ilgili protokoller dahilinde başladığı kaydedildi.

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