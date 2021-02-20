Gaziantep FK'da koronavirüs vakası

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, futbolcunun izolasyon ile tedavi sürecinin ilgili protokoller dahilinde başladığı kaydedildi.