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Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 15:01
Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, futbolcunun izolasyon ile tedavi sürecinin ilgili protokoller dahilinde başladığı kaydedildi.