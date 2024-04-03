Gaziantep FK'da kötü gidişat sürüyor Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

AA

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.

Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi.

Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Son 6 lig maçında sadece 4 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep FK, ligin 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)