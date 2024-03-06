Gaziantep FK'da Marius Sumudica dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Böylelikle Rumen çalıştırıcının Gaziantep ekibindeki ikinci dönemi de sona erdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde 11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep FK'da kritik maç öncesinde bir veda yaşandı.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezonun 5. haftasında Erdal Güneş, yerine göreve getirdiği Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.



Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.



Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.

Gaziantep FK, küme düşme hattında

Ligde geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenerek veda etmişti.

Puan ortalaması düştü

2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Sumudica, o dönem çıktığı 51 maçta 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

53 yaşındaki teknik adam Gaziantep FK ile ikinci döneminde ise çıktığı 27 maçta 1.33 puan ortalaması tutturdu.

Türkiye'de daha önce Kayserispor, Rizepsor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sumudica, Gaziantep FK ile çıktığı son 13 resmi maçta yalnızca 2 galibiyet alabilmişti.