Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi başladı Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak’ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırdı

Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başladı.

Genç teknik adam, İstanbul'un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu.

İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Selçuk İnan, teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak da görev yaptı.

İlk maçında rakibi Beşiktaş

28 hafta sonunda topladığı 28 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK'yı ligde tutmaya çalışacak Selçuk İnan, ilk sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Kırmızı-siyahlılar, 11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30'da Beşiktaş ile Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.