Gaziantep FK'dan Erol Bulut'a destek

Son olarak evinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da yönetim, Teknik Direktör Erol Bulut hakkında bir paylaşım yaptı. Açıklamada istikrar vurgusu ön plana çıktı.

Gaziantep FK'nın Kayserispor'a 2-1 yenildiği maç sonrası Erol Bulut'a, istifa edip etmeyeceği yönünde bir soru gelmişti.

Bulut da maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarların tepki gösterdiğini belirterek, istifa konusu ile ilgili yönetim ile görüşülmesi gerektiğini, kendisinin işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı yanıtını vermişti.

Erol Bulut'a destek mesajı verildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'a destek açıklaması yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğu belirtildi.

"Taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır"

İstikrarın önemine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Futbolda, istikrarın her zaman başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır. Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."