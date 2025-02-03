Gaziantep FK'dan Galatasaray'ın golüne itiraz!

Haber Merkezi

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında konuk takım sarı-kırmızılılar golü buldu.

GAZİANTEP FK'DAN İTİRAZ!

Gaziantep FK cephesi, Galatasaray'ın Ahmed Kutucu ile 5. dakikada bulduğu gole ofsayt itirazında bulundu.

Ahmed Kutucu'nun şutu sırasında Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu.

GOL GEÇERLİLİK KAZANDI

Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)