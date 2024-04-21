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Gaziantep FK'dan Kasımpaşa karşısında kritik galibiyet

Gaziantep FK'dan Kasımpaşa karşısında kritik galibiyet Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla yenerek kritik bir üç puanın sahibi oldu.