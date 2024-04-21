Gaziantep FK'dan Kasımpaşa karşısında kritik galibiyet

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Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Gaziantep FK, iki golle güldü
Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Alexandru Maxim ve 33. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Kasımpaşa, 46 puanda kaldı
Üç haftadır kaybeden Gaziantep FK, bu maçı kazanarak puanını 34'e yükseltti. Deplasmanda son iki maçını kazanan ama Gaziantep FK'ya kaybeden Kasımpaşa 46 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Samsunspor'u ağırlayacak.
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