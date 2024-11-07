İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu.

"GOLLERİMİ ATMAYA DEVAM ETMEK VE TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcuları Christopher Lungoyi ile Deian Sorescu, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak son haftalardaki etkili performanslarını bu maçta da sürdürerek galip gelmek istediklerini söyledi.

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ve skor katkısı vermeye devam etmek istediğini belirten Rumen futbolcu Deian Sorescu, şunları dedi:

Kaybetmemek her zaman iyidir. Biz de 4 maçtır kaybetmiyoruz. Bu harika bir durum değil ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız zaman takım, taraftar, camia yani herkes çok mutlu oluyor. Bizim daha da iyi olmak için odaklanmamız gerekiyor. Çünkü lig henüz bitmiş değil. Geçen sezon yaşadığımız küme düşme tehlikesi hissiyatını tekrar yaşamak istemiyoruz. Kendi adıma da gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım kazandığı zaman ben daha mutlu oluyorum. Geçen yıl burada harika bir 5 ay geçirdim. Herkes bana değerli hissettirdi. Burayı tekrar tercih etmemin sebebi de buydu.

"PUANLAR İÇİN EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Hatayspor maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sorescu, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maç bizi bekliyor. Hatayspor maçına iyi bir şekilde odaklanmamız lazım. Konsantre olmamız lazım. Deplasmanda puanlar için iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım.

"MAÇ MAÇ PERFORMANSIMI ARTTIRDIM"

Gaziantep ekibinde son haftaların dikkat çeken isimlerinden olan Christopher Lungoyi de kendi performansı ile ilgili konuşarak, şu sözleri dile getirdi:

Buraya gelmek benim için biraz zordu. Adaptasyon sorunum vardı, buraya entegre olmak gerçekten kolay değildi. Benim için yeni bir lig, yeni bir ülke, yeni bir takım ama takımımız da yeniydi. Maç maç performansımı arTtırdım.

"HATAYSPOR'A KARŞI EN İYİMİZİ VERMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Hatayspor maçı ile ilgili de konuşan ve zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Lungoyi, şu şekilde konuştu:

Hatayspor maçı bizim için gerçekten çok kritik bir maç. En iyimizi vermemiz gereken bir maç oynayacağız. Kendi evimizde 2 maç kazandık ama şimdi deplasmanda da kazanma zamanı diye düşünüyorum. Son 2 galibiyeti perçinlemek için dışarıda da kazanmamız gerekiyor. Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Gol fırsatı da gelirse tekrardan gol atarım.

"SELÇUK HOCA BENİM İÇİN VE KARİYERİM İÇİN GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR HOCA"

Teknik Direktör Selçuk İnan ile ilgili soruya da cevap veren Lungoyi, uzun süredir iyi bir ilişkileri olduğunu vurgulayarak, şunları dedi: