Gaziantep FK'nın Emre Mor teklifi reddedildi Fenerbahçe'de kendisine takım arayan Emre Mor'a talip olan Gaziantep FK'nın teklifi reddedildi.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler sonrası süre almakta sıkıntı yaşayan Emre Mor'un ismi, Süper Lig ekipleriyle anılmaya devam ediyor.

Süper Lig ekipleriyle anıldı

Gaziantep FK ve Antalyaspor'un Milli futbolcuyla yakından ilgilendiği iddiaları gündemde yer alırken Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da Emre Mor'un peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

Ali Koç reddetti

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK'nın Emre Mor için yaptığı teklifi reddetti.

Sözleşmesi 2025'te bitecek

Fenerbahçe'nin, Milli yıldızla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. Emre Mor'un güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terleten Emre Mor, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Danimarka ekibi Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor, daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon euro ödedi.