Gaziantep FK'nın iyi gidişatı iki hafta sürdü Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin, iyi gidişatı 2 hafta sürdü.

AA

Süper Lig'e deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep FK, daha sonra Sivasspor'a 3-1, Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Dün, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iyi gidişatını 2 hafta sürdürebildi.

Sumudica 4 maçta 6 puan topladı

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Samsunspor'u 2-1 yendi.

Sumudica, dün Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligde çıktığı 4 maçta 6 puan topladı.

Gaziantep FK, milli aranın ardından ligin 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)