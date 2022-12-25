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Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon
Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın karşıya karşıya geldiği maçta Kitsiou ve N'Koudou arasında gerginlik yaşandı. Gaziantepli oyuncular pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi.
- 25.12.2022 - 16:39
- Güncelleme : 25.12.2022 - 17:14
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasında yaşanan ikili mücadele sonrası iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.
N'Koudou, sarı kart gördü
N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü.
Hakem kararını değiştirmedi
Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi. Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)