Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyona hakem devam' dedi Süper Lig'de Fenerbahçe ve Gaziantep maçı oynandı. Maçta bir pozisyonda konuk ekip penaltı bekledi. Hakem ise pozisyon için 'devam' kararı verdi.

ensonhaber.com Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Oynanan müsabakanın son dakikasında tartışma yaratacak bir penaltı pozisyonu yaşandı. Elle müdahale itirazı Maçın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem oralı olmadı. Bu pozisyonun ardından hakem son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) "Penaltı değil, doğru karar" Ahmet Çakar ise pozisyon ile ilgili, "Son saniyede Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon penaltı değil, doğru karar." yorumunu yaptı.