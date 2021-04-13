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- Gaziantep FK'nın sayılmayan golü tartışma konusu oldu
Gaziantep FK'nın sayılmayan golü tartışma konusu oldu
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının 39. dakikasında kullanılan korner vuruşunda konuk ekip, Dicko ile topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, pozisyondan önce faul olduğuna hükmetti.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 09:19
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:07
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 39. dakikasında kullanılan korner vuruşunda konuk ekip, Dicko ile topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, pozisyondan önce Fenerbahçeli Szalai'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
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Rakip takım taraftarları pozisyonun temiz olduğunu düşünerek VAR'ın golü vermesi gerektiğini savunurken, Fenerbahçe taraftarları ise hakemin direkt gördüğü pozisyonların gri olduğunu ve VAR müdahalesinin söz konusu olmadığını ileri sürdü.