Gaziantep FK'nın stadyumunun ismi değişti Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.

AA

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçlarını oynadığı Kalyon Stadyumu'nun isminde değişikliğe gidildi.

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktörü Selçuk İnan katıldı.

STADIN İSMİ DEĞİŞTİ

Kentte spor altyapısına yaptığı yatırımlarla "Spor şehri Gaziantep" hedefi için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak belirlendi.

"KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüze katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, şehrimizin kıymetli protokolüne gönülden teşekkür eder, anlaşmanın şehrimiz ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)