Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan! Anlaşma sağlandı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 28 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK'da Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-siyahlı takım bu vedanın ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirledi.

Gaziantep FK, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Selçuk İnan'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

"Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır"

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Teknik direktörlüğe Kasımpaşa'da başladı

Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve milli takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başladı.

Genç teknik adam, İstanbul'un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu.

İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Selçuk İnan teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak da görev yaptı.