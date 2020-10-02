Gaziantep ile Trabzonspor berabere kaldı

Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Goller Campi ve Maxim'den geldi.

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelenin tartışmalı son anları neticesinde maç 1-1 bitti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Trabzonspor'a üstünlüğü getiren gol, 64. dakikada kullanılan uzun taçta ağları sarsan Gaston Campi ile geldi.

Maçın 88. dakikasında ceza alanında yaşanan pozisyonun ardından Fırat Aydınus VAR incelemesi yaptı ve Gaziantep FK lehine penaltı verdi. Topun başına gelen Maxim, 90+3. dakikada ağları sarstı ve takımına 1 puanı getirdi.

FLAVIO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan penaltı pozisyonunda yeni transfer Flavio da 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve 4 haftada 2. kez kırmızı kart görmüş oldu.

Bu sezon 2. beraberliğini alan Trabzonspor, böylece puanını 5 yaparken, henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, 3 beraberlikle 3 puana yükseldi.

HAFTAYA TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde dev maçta Başakşehir ile karşılaşacak, Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.