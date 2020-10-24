Gaziantep, Konyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

GOL MUHAMMET DEMİR'DEN

Teknik direktör Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle yer almadığı maçta Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 65. dakikada oyuna dahil olan Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, 4 beraberlikle birlikte puanını 7 yaptı. Bir haftayı bay geçen Konyaspor ise 5. haftada ilk mağlubiyetini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Başakşehir'i konuk edecek.