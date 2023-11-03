Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi Beşiktaş Kulübü'nün yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapılan Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu açıldı.

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İHA

Beşiktaş'ın depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu’nun açılış töreni yapıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan okulun açılış törenine; Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

"Depreme hazır ve tedbirli olmalıyız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini çok iyi bilen bir camiadır. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depreme hazır ve tedbirli olmalıyız. Depremin ardından stadımızı yardımseverlere açtık. Gelen yardımları deprem bölgesine gönderdik. Beşiktaş dernekleri Anadolu’nun her yerinde var. Derneklerimizin sayesinde yardımlar yerlerine ulaştı. Milletimizin zor günlerde birlik içinde olabildiğini ispat ettik. Çocuklar geleceğimizdir. Yardımların yerlerine ulaşması için yardımcı olan camiamızın mensuplarına teşekkür ediyorum.

"Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız"

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bu bir sevda ve aşk işi. Bu memleketin çocukları için bir şeyler yapma gayreti. Sevgili Başkanım iyi ki varsınız. Beşiktaş 120 yıllık büyük bir camia.

Hatıra fotoğrafı çekildi

Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurdele kesiminden sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e günün anısına kartal heykeli hediye eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu’nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)