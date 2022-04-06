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Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...