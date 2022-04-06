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    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:54
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    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 32. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

    Puan sıralamasında 71 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 32. hafta maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

    Ligin bitimine 7 hafta kala bordo mavililer, Gaziantep'i taraftarı önünde mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

    40 puanla 14. sırada yer alan Gaziantep ise 3 puanın sahibi olabilmek için ter dökecek.

    Futbolseverler ise Gaziantep - Trabzonspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

    Peki, Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep - Trabzonspor karşılaşmasının detayları...

    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Gaziantep - Trabzonspor maçı, 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

    Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Sakat ve cezalı isimler

    Gaziantep: Papy Djilobodji (Cezalı), Alexander Merkel (Sakat), Torgeir Borven (Sakat), Hamza Mendyl (Sakat)

    Trabzonspor: Ahmetcan Kaplan (Sakat), Anders Trondsen (Sakat), Anastasios Bakasetas (Cezalı), Manolis Siopis (Cezalı), Djaniny (Cezalı), Vitor Hugo (Sakat)


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