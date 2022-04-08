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    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uçak iniş yapamayınca ertelendi!

    Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanması gereken Gaziantep FK - Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Peki Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 13:51
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    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uçak iniş yapamayınca ertelendi!

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 32. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Ligde 71 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 32. hafta maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecekti.

    Ancak Bordo-mavili kafileyi Gaziantep'e götürecek uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'a inemedi ve uçuş saati 21.50'ye ertelendi.

    Yaşanan gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu akşam oynanacak Gaziantep FK - Trabzonspor maçını erteledi.

    Futbolseverler ise ertelenen Gaziantep - Trabzonspor maçının yeni tarihini araştırmaya koyuldu.

    Peki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ertelenen karşılaşmanın günü ve saati...

    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Gaziantep - Trabzonspor maçı, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

    Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uçak iniş yapamayınca ertelendi! #1


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