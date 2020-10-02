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    Gaziantep-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 10:41
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    Gaziantep-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Ligde çıktığı ilk üç maçta 1 galibiyet 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, çıkışa geçmek istiyor.

    Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nin 3 maçta 2 beraberliği bulunurken Trabzonspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep

    Günay
    Olkowski
    Djilobodji
    Tosca
    Kana-Biyik
    Junior Morais
    Jefferson
    Güray
    Maxim
    Andre
    Muhammet Demir

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Serkan Asan
    Hüseyin Türkmen
    Edgar Ie
    Marlon
    Flavio
    Ahmet Canbaz
    Baker
    Abdülkadir Ömür
    Nwakaeme
    Afobe

    Gaziantep-Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

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