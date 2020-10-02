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Gaziantep-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 10:41
Ligde çıktığı ilk üç maçta 1 galibiyet 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, çıkışa geçmek istiyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nin 3 maçta 2 beraberliği bulunurken Trabzonspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep
Günay
Olkowski
Djilobodji
Tosca
Kana-Biyik
Junior Morais
Jefferson
Güray
Maxim
Andre
Muhammet Demir
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan Asan
Hüseyin Türkmen
Edgar Ie
Marlon
Flavio
Ahmet Canbaz
Baker
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe