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    Gaziantep'in yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

    Evinde son olarak 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep, o tarihten bu yana sahasında hiç yenilgi yüzü görmedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 15:05
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    Gaziantep'in yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

    Dün akşam Beşiktaş'ı, Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1'le geçen Antep temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

    EN SON FENERBAHÇE'YE YENİLMİŞLERDİ

    Son olarak geçen sezonun 18. haftasında 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla yenilen Gaziantep FK, daha sonra mabedinde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik yaşadı.

    Antep temsilcisi, Kartal'ı da devirerek hanesine çok önemli bir 3 puan yazdırdı.

    Ayrıca lige 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle giren kırmızı-siyahlılar o mücadeleden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

    Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 galibiyet alan Gaziantep FK çıkışına devam etti.

    Gaziantep in yenilmezlik serisi 11 maça çıktı #1

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