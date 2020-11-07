Gaziantep'in yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Evinde son olarak 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye kaybeden Gaziantep, o tarihten bu yana sahasında hiç yenilgi yüzü görmedi.

Dün akşam Beşiktaş'ı, Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1'le geçen Antep temsilcisi, iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

EN SON FENERBAHÇE'YE YENİLMİŞLERDİ

Son olarak geçen sezonun 18. haftasında 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla yenilen Gaziantep FK, daha sonra mabedinde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik yaşadı.

Antep temsilcisi, Kartal'ı da devirerek hanesine çok önemli bir 3 puan yazdırdı.

Ayrıca lige 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle giren kırmızı-siyahlılar o mücadeleden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 galibiyet alan Gaziantep FK çıkışına devam etti.