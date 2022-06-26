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    Gaziantep’te hakeme saldırı

    Gaziantep’te hakeme saldırı

    Gaziantep’te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırması amatör kameraya yansıdı.
    • 26.06.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:30
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    Gaziantep’te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta olay çıktı.

    Oğuzeli İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta Çiftlikspor’un 90+2’de skoru 1-1’e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı.

    Hakeme yumruk attı

    Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş’a yumruk attı.

    Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti.

    Gaziantep’te hakeme saldırı İZLE


    Gaziantep’te hakeme saldırı #1

    Darp raporu alan hakem şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre; hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

    Gaziantep’te hakeme saldırı #2


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