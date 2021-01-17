Gaziantep'te Sumudica sonrası ilk galibiyet

Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 34'e çıkardı.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Sumudica'nın ayrılığı sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Kvrzic (Kendi kalesine) ve 77. dakikada penaltıdan Maxim ile geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 61. dakikada Kolovetsios kaydetti.

HAFTAYA RAKİP RİZESPOR

Gaziantep FK, bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 26 maçta ağları sarstı ve devam eden en uzun serinin sahibi olma ünvanını da korudu. Sumudica'nın ayrılığının sonrasında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a mağlup olan Gaziantep FK, 2. maçını kazanırken, puanını 34 yaptı. 2 maç sonra yenilen Kayserispor 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Kayserispor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.