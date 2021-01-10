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    Gaziantep'te Sumudica'nın görevine son verildi

    Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 18:18
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    Gaziantep'te Sumudica'nın görevine son verildi

    Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

    İŞTE GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

    "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.  Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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