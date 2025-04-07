Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlı takıma beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.
Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"1 PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK"
Mücadeleyi değerlendiren Gedson, şunları dedi:
Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.
"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"
Açıklamalarına devam eden Portekizli yıldız, şu ifadeleri kullandı:
Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız.
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