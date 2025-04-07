Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlı takıma beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, şunları dedi:

Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.