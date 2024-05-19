Gedson Fernandes, 127 gün sonra gol kaydetti

İHA
Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlıların ilk golünü 50. dakikada Portekizli futbolcu Gedson Fernandes kaydetti.
Gedson bu golle birlikte 127 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında gol atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 43 mücadelede 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Oyuna sonradan dahil oldu
Hatayspor karşısında yedek kulübesinde başlayan Gedson, 46. dakikada Alex Chamberlain’in yerine oyuna girdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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