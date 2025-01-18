AA & Ensonhaber

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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SÜPER KUPADA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SEÇTİ

Gedson Fernandes, "Spor" kategorisindeki oyunu kendisinin de fotoğraf karesinde yer aldığı, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında Ciro Immobile'nin attığı gol sonrası Beşiktaşlı futbolcuların sevincinin yer aldığı Hakan Akgün'e ait fotoğrafa verdi.

Spor temalı fotoğrafların ilgisini daha çok çektiğini söyleyen Gedson Fernandes'in diğer tercihleri ise Tayfun Coşkun'a ait "Şov zamanı" ve "Sevinç taklası" adlı fotoğraflar oldu.

DİĞER KATEGORİLERDE DE OY VERDİ

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını tercih eden Gedson Fernandes, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" isimli fotoğrafını seçti.

Siyah-beyazlı oyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre" fotoğraflarından ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı karesine oy verdi.

"GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ SEVİYORUM"

İncelediği fotoğrafların etkileyici olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, şu şekilde konuştu: