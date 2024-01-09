Gedson Fernandes: 3 puan aldığımız için mutluyum Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Galibiyeti değerlendiren Gedson Fernandes, "Daha iyi bir doğum günü hediyesi alamazdım. 3 puan aldığımız ve iyi bir oyun gösterdiğimiz için mutluyum" dedi.

"Santos bize çok katkı sağlayacaktır"

Fernando Santos'un göreve gelmesini değerlendiren Portekizli orta saha, "Bize çok katkı sağlayacaktır. Bize taktik anlamında önemli şeyler kazandıracaktır. Maç maç gelişeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbocu son olarak, "Bugün önemli bir maç oynadık ama Rize benim önemli hatıralarım olan bir yer. Evimde gibi hissettim bugün ve beni iyi karşılayan herkese teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.