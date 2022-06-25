Gedson Fernandes alemlerde

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, imzayı atmasının ardından iznine İstanbul'da devam ediyor. Portekizli futbolcu arkadaşlarıyla bir gece kulübünde eğlendi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, yabancı kontenjanı nedeniyle Rizespor'a kiralanmış ve burada geçirdiği iyi bir ikinci yarıya rağmen takımın küme düşmesini önleyememişti.

Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara transferi resmen açıklanan Portekizli oyuncu ayağının tozuyla gecelere aktı.

Gece boyunca eğlendi

Amatör bir kameraya yansıyan başarılı oyuncunun arkadaşlarıyla birlikte gece boyunca eğlendiği öğrenildi.

23 yaşındaki yıldızın bu sezon Valerien Ismael'in sahadaki en büyük kozu olması beklenirken, Fransız teknik adamın bu görüntülere ne diyeceği ise merak ediliyor.