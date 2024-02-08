Gedson Fernandes: Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunu. Fernandes, "Geçmişe bakmamalıyız. İstikrarsız performansımızı geride bırakmak zorundayız." dedi.

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Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.

"Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız"

Gedson, "Geçmişe bakmamalıyız. İstikrarsız performansımızı geride bırakmak zorundayız. Beşiktaş'ın alışık olmadığı bir süreç yaşadık ve bunu unutmak zorundayız. Çalışmak ve böyle devam etmek zorundayız. Aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız" dedi.

"Maçı çevirmeyi başardık"

Sözlerine devam eden Portekizli oyuncu, "Maça kötü başladık. İlk yarıda maçta değildik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı çevirmeyi başardık. Şimdi önemli olan bunu tekrarlamamak ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.

"Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız"

Gedson son olarak, "Etkisi var hocanın ama sadece hocaya bakamayız. Önemli olan takım olarak yaptıklarımızı düşünmemiz. Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız. Bu şekilde ancak bu süreci atlatabiliriz." sözlerini sarf etti.