Gedson Fernandes: Beklemediğimiz bir sonuç aldık

Hatayspor'a 3-0 kaybeden Galatasaray'da Gedson Fernandes maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kaybeden sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın oyuncusu Gedson Fernandes, her maça final gözüyle baktıklarını belirtti.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

Fernandes yaptığı açıklamada, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hedefimiz belli, elimizden gelenin daha iyisini yapmamız gerekiyor.

Yapmamız gereken tek şey, her maça bir final gözüyle bakmak ve bu maçlardan üçer puan alarak önümüze bakmak." ifadelerini kullandı.