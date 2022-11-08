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    Gedson Fernandes: Beşiktaş taraftarı Galatasaray'dan daha farklı

    Gedson Fernandes: Beşiktaş taraftarı Galatasaray'dan daha farklı

    Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, daha önce formasını giydiği Galatasaray ile Siyah-Beyazlılar'ı karşılaştırdı.
    • 08.11.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:22
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    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çekti.

    Geçtiğimiz sezon transferi için Benfica ile anlaşma sağlanan Gedson Fernandes, Rizespor'daki kiralık dönemin ardından yaz transfer döneminde siyah-beyazlı kadroya katıldı. Portekizli futbolcu, ülkesi basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Gedson Fernandes: Beşiktaş taraftarı Galatasaray dan daha farklı #1

    "Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz"

    Şampiyonluk için daha iyi olmaları gerektiğini belirten ve öz eleştiri yapan Gedson Fernandes, "Şu ana kadar bekleneni veremedik, sakatlıklarla ve şanssızlıklarla başlayan bir sezon oluyor. İlk haftalarda gösterdiğimiz formu yeniden yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığını tekrar edinmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Gedson Fernandes: Beşiktaş taraftarı Galatasaray dan daha farklı #2

    Beşiktaş'ta Fransız teknik direktör Valerien Ismael, 6 haftada 1 galibiyet alınmasının üzerine görevden alındı. Ismael'in ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, siyah-beyazlılarda ikinci dönemine başladı.

    "Beşiktaş taraftarı daha farklı"

    Gedson Fernandes, bu konu hakkında "Hocamız değişti ve bizim için yeni bir süreç başladı. Dünya Kupası arasında işler yoluna girecektir. " dedi.

    Beşiktaş'taki kariyeri hakkında konuşan Fernandes, "Galatasaray'da da oynadım ama Beşiktaş daha farklı. O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin bundan çekindiğini görebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

    Gedson Fernandes: Beşiktaş taraftarı Galatasaray dan daha farklı #3

    18 maçta 1 gol 3 asist

    2020/21 sezonunun devre arasında Benfica'dan Galatasaray'a kiralık olarak giden Gedson Fernandes, 18 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sunmuş ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın beğenisini kazanmıştı.

    Sözleşmesinin sona ermesi ile kulübüne geri dönen Gedson, 1 yıl sonra Beşiktaş'a imza attı. 23 yaşındaki oyuncu, iki kulübü karşılaştırdı.


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