Gedson Fernandes, Beşiktaş'taki 100. maçına çıktı

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabaka öncesinde ise ev sahibi siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'i onurlandırdı.
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.
FORMA, PLAKET VE ÇİÇEK VERİLDİ
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.
3. SEZONUNU GEÇİRİYOR
Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
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