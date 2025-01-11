Gedson Fernandes, Bodrum FK maçına devam edemedi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında bir sakatlık yaşandı.
GEDSON, MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, maçın 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.
İkili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerini isteyen Gedson, sağlık ekiplerinin kontrolünde oyun alanını terk etti.
Beşiktaş'ta Gedson'un yerine Al Musrati oyuna dahil oldu.
GEDSON'UN SAKATLANDIĞI POZİSYON
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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