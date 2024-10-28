Gedson Fernandes: Bugünkü hakem adil değildi

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Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Nefes kesen derbide sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ HAKEM ADİL DEĞİLDİ"

Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'i hedef alan Portekizli oyuncu şunları söyledi:

"Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor."

"HAKEMİN HAKSIZLIĞINA UĞRADIK"

Gedson, "Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.