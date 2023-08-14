Gedson Fernandes: Düşük bir tempoda oynadık Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Gedson Fernandes, düşük tempoda bir maç oynadıklarını söyledi.

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Beşiktaş'a, Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Böyle devam etmek zorundayız"

Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemliydi. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için mutluyum. Önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız. Birçok maç var, böyle devam etmek zorundayız." sözlerini kullandı.

"Normalden daha düşük bir tempoda oynadık"

Düşük tempoda oynadıklarını belirten Portejkizli oyuncu, "Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftara alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Sonra maçlarımız var. O maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum" dedi.

