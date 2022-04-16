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Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında yok
Rizespor'da Gedson Fernandes, Kayserispor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 08:50
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Rizesporlu başarılı oyuncu Gedson Fernandes maçın 74. dakikasında sarı kart gördü.
F.Bahçe maçıda yok
Gedson Fernandes gördüğü bu kartla ligin 34. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Rizespor ile Fenerbahçe 22 Nisan Cuma günü Rize'de karşı karşıya gelecek.