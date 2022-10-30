Gedson Fernandes: Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes,5-2 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettiği maç sonrası siyah-beyazlılardan Gedson Fernandes, görüşlerini aktardı.

"Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi"

Portekizli futbolcu, "Çok çalışarak 3 puan aldık bugün. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.

"Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak"

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her oyuncu yüzde yüzünü veriyor. Ben de iyi oynadığım için mutluyum." diye konuşan Gedson, ligde gelecek haftaki Galatasaray derbisi için de, "Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.