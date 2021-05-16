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    Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

    Galatasaray'da sezonun bitmesinin ardından Gedson Fernandes'ten veda mesajı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 00:01
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    Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

    Sezonun 2. yarısında Galatasaray'da Benfica'dan kiralık olarak oynayan ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, sezonun tamamlanmasının ardından veda etti.

    "TEŞEKKÜRLER GALATASARAY"

    Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" mesajını kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.

    Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Gedson Fernandes, Galatasaray a veda etti #1

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