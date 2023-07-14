Gedson Fernandes: Galatasaray'da bana kucak açtılar Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray dönemi hakkında, "Galatasaray'da bana kucak açtılar, beni kabullendiler. Fatih Terim, bana özgüven verdi" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlı takımda Portekizli orta saha Gedson Fernandes, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'da bana kucak açtılar"

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'a geldiğim dönem, kariyerim çok iyiye gitmiyordu. Galatasaray'da bana kucak açtılar, beni kabullendiler. Fatih Terim, bana özgüven verdi. Oradaki herkese teşekkür ediyorum.

"Bir gram pişmanlık hissetmiyorum"

Beşiktaş'a gelmenin kendisi için en doğru karar olduğunu ifade eden Gedson, sözlerine şu şekilde devam etti:

Beşiktaş'a gelmek, verdiğim en doğru kararlardan biri oldu. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Transfer dönemim biraz karışıktı. Türkiye'de herkes, benim Galatasaray'a gideceğimi söylerdi ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı seçtiğim için bir gram pişmanlık hissetmiyorum. Her şey çok iyi gidiyor.

"Çok büyük bir kulüpte oynuyorum"

Çok büyük bir kulüpte forma giydiğini belirten Portekizli futbolcu, şunları söyledi:

Şu an zaten çok büyük bir kulüpte oynuyorum, çok mutluyum. Geleceği planlayan bir oyuncu değilim. Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Transfer konularını konuşmak, manasız olur. Çünkü mutlu olduğum yerde futbol oynuyorum. Benim şu an tek odağım, Beşiktaş.

"Şenol Güneş, müthiş bir teknik direktör"

Geçen sezonu değerlendiren Gedson Fernandes, şunları dedi:

Valerien Ismael, geçen sezon elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Futbolun doğası gereği başarılı olamadı, çok doğaldır bu. Bu, onun kötü bir hoca olduğunu göstermez. Şenol Güneş, müthiş bir teknik direktör. Ligi çok iyi biliyor. Zaten geldikten sonra takımın iyiye gidişatı var. Birlikte oynamayı daha çok öğrendik.

"Sahada daha uyumlu oynamaya başladık"

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra yükselen performansı hakkında orta saha oyuncusu şu değerlendirmeyi yaptı: