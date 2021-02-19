Gedson Fernandes: Galatasaray'da futboldan keyif almaya başladım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımdaki ortamdan çok etkilendiğini ve takıma faydalı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham'la olan kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'ın yolunu tutan Gedson Fernandes, yeni takımında oldukça mutlu gözüküyor.

"FUTBOLDAN KEYİF ALMAYA BAŞLADIM"

Bonservisi Benfica'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresiyle yaptığı sohbette, İngiltere'de zor günler geçirdiğini belirterek, "Kendimi en fazla geliştirmem gereken dönemde oynama fırsatı bulamadım. Özgüven kaybı yaşadım. Şu an çok iyi bir tercih yaptığımı görüyorum. Futboldan keyif almaya başladım." dediği öğrenildi.

"UZUN SÜREDİR BÖYLE BİR AİLE ORTAMI GÖRMEMİŞTİM"

Gedson'un ayrıca, Mohamed'in Kasımpaşa maçında kullanacağı penaltı öncesinde, Onyekuru ve Marcao'nun yerdeki çamuru elleriyle temizlemesinden çok etkilendiği ve "Uzun süredir böyle bir aile ortamı görmemiştim. Umarım burada faydalı olurum." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.