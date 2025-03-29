Gedson Fernandes: Galibiyet istiyorduk ve aldık

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek sarı-kırmızılıların 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi, sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz" dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Fernandes, "Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.