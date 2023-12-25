Gedson Fernandes, Hatayspor maçında yok

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Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un ev sahipliğinde Mersin Stadyumu'nda oynanan maçın öncesinde siyah-beyazlı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşma öncesinde Portekizli futbolcu Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi"

Sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in yılbaşına rağmen takımla olmak istediğini söyleyen Topraktepe, şunları dedi:

Gedson'un sakatlığı devam ediyor, bizimle olmak istedi. Takımın yanında olmak istediğini söyledi. Kendisi öyle bir talepte bulundu. O yüzden bizimle birlikte geldi.