Gedson Fernandes: Hep birlikte yapamıyoruz Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk olduğu Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "Zor bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Mağlubiyetten sonra kelimeler zor. Böyle olmamalı. Avrupa'da böyle kötü oynayıp kaybetmemeliyiz. Başımızı öne eğmeden toparlanmak zorundayız" dedi.

"Kötü gidiyoruz"

Portekizli orta saha sözlerine, "İnişler çıkışlar hep yaşanıyor. Kötü gidiyoruz. Hakkında konuşmak zor. İyi değiliz. Yapmak zorunda olduğumuz şey belli. Çalışmaya devam etmek ve çalışarak bir şeyleri değiştirmek zorundayız" diye devam etti.

"Hep birlikte yapamıyoruz"

24 yaşındaki futbolcu, "Ne yönetimin ne takımın ne teknik heyetin tek başına sorumluluğu değil. Hep birlikte yapamıyoruz. Bazen çok iyi oynar 1-0 kaybeder, eleştirilirsiniz. Çok kötü oynar, şans eseri galip gelirsiniz. Futbol sonuç odaklı. Sonuçlar hep kötü gelince eleştiriliyorsunuz. Suçlu aramak yerine çözümü bulmalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia, biz buradan kalkmasını biliriz" sözlerini sarf etti.

Çıkıp her şartta oynamalıyız"

Gedson Fernandes, son olarak, "Zeminin oyunla alakası yok. Biz büyük takımız. Çıkıp her şartta oynamalıyız. Kendimizi düzeltmeliyiz ve en kısa sürede toparlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.