Gedson Fernandes ilk dörde girdi

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Gedson’un bu performansı, Beşiktaş tarihine de geçti. Siyah-beyazlı forma ile bir sezonda Avrupa’da 5 veya daha fazla gol atan dördüncü oyuncu oldu.

Daha önce bu başarıya ulaşan isimler:

Demba Ba

Vincent Aboubakar

Ricardo Quaresma

Portekizli yıldız, aynı zamanda bu sezon toplamda 8. golüne imza atarak takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı.

AVRUPA'DA YENİ HEDEFLER

Gedson Fernandes’in bu performansı, Beşiktaş’ın Avrupa’daki iddiasını güçlendirdi. Takımın yeni hedefi, yıldız oyuncunun liderliğinde turnuvada daha ileriye gitmek.