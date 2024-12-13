Gedson Fernandes ilk dörde girdi

Haber Merkezi
Gedson’un bu performansı, Beşiktaş tarihine de geçti. Siyah-beyazlı forma ile bir sezonda Avrupa’da 5 veya daha fazla gol atan dördüncü oyuncu oldu.
Daha önce bu başarıya ulaşan isimler:
Demba Ba
Vincent Aboubakar
Ricardo Quaresma
Portekizli yıldız, aynı zamanda bu sezon toplamda 8. golüne imza atarak takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı.
AVRUPA'DA YENİ HEDEFLER
Gedson Fernandes’in bu performansı, Beşiktaş’ın Avrupa’daki iddiasını güçlendirdi. Takımın yeni hedefi, yıldız oyuncunun liderliğinde turnuvada daha ileriye gitmek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış