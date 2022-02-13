Gedson Fernandes, ilk maçında beğenildi

Beşiktaş'ın Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, ilk maçında yüzde 86 pas isabeti alarak izleyenlerden tam puan aldı.

Beşiktaş geçen sezon ezeli rakibi Galatasaray da kiralık oynayan Fernandes’i yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcasa da Benfica ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.

Yıldız futbolcudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, ara transferde 6 milyon euro bonservis bedeli karşısında Benfica ile anlaşırken, Gedson Fernandes’e de 4+1 yıllık resmi imza attırdı.

Benfica’nın sezon sonuna kadar Rizespor’a kiraladığı yetenekli futbolcu, Süper Lig’deki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Fernandes, Portekiz ekibinde uzun süredir kadroya dahi alınmamasına rağmen Altay’a karşı orta sahada çok iyi bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Gedson Fernandes’i sezon sonu gelmeden transfer ederek çok doğru bir hamle yaptıklarını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAYDALI OLACAK"

Portekizli yıldızın önümüzdeki yıllarda Beşiktaş’a büyük güç katacağını aktaran Beşiktaşlı idareciler, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Gedson’u Galatasaray’a çalım atmak için değil, kaliteli bir futbolcu olduğu için aldık. Altay karşısında maç eksiğine rağmen fiziksel açıdan çok iyi bir performans sergiledi.

Beşiktaş’a çok faydalı olacak bir transfer yaptığımıza inanıyoruz. Gedson Fernandes uzun yıllar başarıyla Beşiktaş forması giyebilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu bir kez kanıtladı.” diye konuştu.

YÜZDE 86 PAS İSABETİ

Rizespor orta sahasına büyük güç ve enerji katan Fernandes, Altay karşısında yüzde 86 pas isabetiyle oynadı.

6 kez sahipsiz top kazanan ve bu alanda maçın en iyisi olan yetenekli futbolcu, 6 defa da başarılı çalıma imza attı. Portekizli yıldız ayrıca bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldı. Benfica formasıyla sezonun ilk yarısında 3 maça çıkan Gedson Fernandes sadece 107 dakika görev yapmıştı.

İKİLİ MÜCADELEDE LİGİN ZİRVESİNDE

Gedson Fernandes, Altay maçında tam 30 kez ikili mücadeleye girerken bunların 20’sinde rakiplerine üstünlük sağladı.

Portekizli futbolcu bu sezon Süper Lig’de en fazla ikili mücadele kazanan isim olmayı da başardı.