Gedson Fernandes: İstediğimizi aldık Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Sivasspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Biraz zor maçtı, hedefimiz olan 3 puanı aldık. İstediğimizi aldık. Şimdi milli maç arası var. Bu galibiyeti kutlayıp dinlenme zamanı şimdi..." dedi.

"GOL ATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Attığı gol ile ilgili konuşan Gedson, "Gol attığım için her oyuncu gibi mutluyum. Önemli olan nokta, defansif olarak da iyi olmamız. Az gol yediğimiz zaman, hücumda her şeyi yapabilecek iyi oyunculara sahibiz. Önemli olan kazanmak ve takım olarak iyi oynamak." açıklamasını yaptı.